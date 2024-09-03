Для получения отсрочки, военнообязанный должен принять ряд мер.

Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее должным образом, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Об этом сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе - начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - обратил внимание Грунда.

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Он отметил, что для получения отсрочки, военнообязанный должен принять ряд мер:

собрать необходимые документы, определенные постановлением Кабмина 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Отсрочка от мобилизации

Принятый в мае закон о мобилизации предусмотрел, в частности, отсрочку от мобилизации тем, кто ухаживает за больными родственниками, в частности, инвалидами 1 и 2 группы.

Кроме того, парламент разрешил предоставление отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

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