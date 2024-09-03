В ТЦК рассказали детали об оформлении отсрочки / коллаж УНИАН, фото УНИАН

Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее должным образом, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Об этом сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе - начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - обратил внимание Грунда.

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Он отметил, что для получения отсрочки, военнообязанный должен принять ряд мер:

  • собрать необходимые документы, определенные постановлением Кабмина 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";
  • лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;
  • подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;
  • получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Отсрочка от мобилизации

Принятый в мае закон о мобилизации предусмотрел, в частности, отсрочку от мобилизации тем, кто ухаживает за больными родственниками, в частности, инвалидами 1 и 2 группы.

Кроме того, парламент разрешил предоставление отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

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