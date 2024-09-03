Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее должным образом, подлежат мобилизации на общих основаниях.
Об этом сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе - начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.
"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - обратил внимание Грунда.
Он отметил, что для получения отсрочки, военнообязанный должен принять ряд мер:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением Кабмина 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";
- лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
Отсрочка от мобилизации
Принятый в мае закон о мобилизации предусмотрел, в частности, отсрочку от мобилизации тем, кто ухаживает за больными родственниками, в частности, инвалидами 1 и 2 группы.
Кроме того, парламент разрешил предоставление отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.