Представительница парламента также прокомментировала ситуацию, когда два члена семьи одновременно подадут заявление на отсрочку/демобилизацию в связи с необходимостью ухода за родственником-инвалидом.

Неполнородные родственники больных, нуждающихся в уходе, получили право на отсрочку от службы. Как ее оформить рассказала народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире Киев24.

Она напомнила, что на сегодня право на отсрочку (для военнообязанного) или на демобилизацию (для военнослужащего) имеет и неполнородный брат или сестра, или кто-то из членов семьи для ухода за членом семьи с инвалидностью. То есть речь идет уже о родственниках 1-2 группы родства.

"Постановление правительства фактически позволяет и забирает максимум проблем с объяснением того, есть ли кто-то в семье, кто способен ухаживать за членом семьи I и II группы инвалидности. Это означает, что военнослужащий уже не должен подавать документы, что у него есть брат, сестра, тетя, кум и т.д, который примет участие в уходе за человеком 1-2 группы родства. Он подает справку об инвалидности человека 1 или 2 степени родства и добавляет справку о том, что он служит. Здесь речь идет о демобилизации. А или если речь о военнообязанном, то он добавляет справку, что стоит на воинском учете. Подается все это в ТЦК и ТЦК исследует уже вопрос, действительно ли он стоит на учете или служит, исследует собственно условия, что действительно 1-2 уровня родства лицо имеет инвалидность, справку и т.д", - пояснила Бобровская.

Видео дня

По ее словам, ТЦК имеет право прийти и посмотреть, действительно ли живет военнообязанный или его родственник-инвалид по указанному адресу, что действительно есть потребность в уходе.

Если два члена семьи одновременно подадут заявление на отсрочку/демобилизацию в связи с необходимостью ухода за родственником-инвалидом, то, по словам нардепа, на уровне ТЦК будет решаться, кому именно предоставить такую возможность, или вопрос должен быть решен в рамках семьи. В остальном Бобровская напомнила, что постановление вступило в силу только 16 августа и прошло мало времени, чтобы комментировать какие-то решения в таких возможных ситуациях.

"Но уже сегодня на нас надвигаются истории о том, есть ли кто-то другой в семье, кто может ухаживать. И, соответственно, военнослужащий не будет иметь право на отсрочку, если военнообязанный, или демобилизацию, если военнослужащий", - отметила она.

Отсрочки от мобилизации - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Кабмин изменил правила отсрочки от мобилизации, приняв 16 августа 2024 г. постановление №930 .

Документом упрощена процедура получения отсрочки от мобилизации при уходе за больными родственниками.

В постановлении предусмотрено, что военнообязанные, которые имеют родных первой степени родства, в частности, родителей с инвалидностью 1 и 2 группы могут получить отсрочку без акта установления факта осуществления ухода.

Правительство определило перечень документов для получения отсрочки от мобилизации, в частности, должен быть документ, подтверждающий инвалидность кого-то из родителей, а также документ, подтверждающий родственные связи - свидетельство о рождении. Среди этого перечня нет необходимости подавать акт об уходе.

В то же время, согласно постановлению, военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы, должны в заявлении указать об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они осуществляют уход.

Вас также могут заинтересовать новости: