Отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью предоставляют на 90 дней, отметила эксперт.

Отсрочка от мобилизации "светит" военнообязанным лицам, которые могут подтвердить, что у них есть отец с 1 или 2 группой инвалидности, который нуждается в уходе, и этот уход, кроме них, осуществлять некому.

Отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью в ТЦК и СП предоставляют на 90 дней, рассказала в комментарии УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Эксперт добавила, что после того, как 90 дней истекут, отсрочку можно оформить снова.

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Как получить отсрочку по уходу за родителем с инвалидностью?

Прежде всего нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи, - это свидетельство о браке или разводе родителей, паспорт отца, если есть - взять также пенсионное удостоверение по инвалидности. Кроме того, работники территориального центра комплектования просят, чтобы было предоставлено нотариально заверенное заявление, к примеру, к конкретному ТЦК о том, что среди военнообязанных родственников отец с инвалидностью выбирает в качестве смотрителя конкретно это лицо, которое хочет получить отсрочку.

Хотя постановлением 560 Кабмина предусмотрена возможность подавать такое заявление не нотариально заверенное, опыт показывает, что принимают именно заверенный документ. Кроме того, в ТЦК просят, чтобы в заявлении фигурировала фраза о том, что нет других лиц, которые могут осуществлять уход за лицом с инвалидностью.

Документов, которые могут подтвердить, что нет других лиц, которые могут осуществлять уход, как таковых нет. Поэтому действия ТЦК могут быть разными, в зависимости от того, какое его представители имеют видение о предоставлении отсрочки в конкретной ситуации.

Мне известны случаи, когда работники ТЦК отправляют запросы в органы ЗАГСа и им сообщают, что нет реестров в подтверждение того, что отсутствуют лица, которые могут осуществлять уход. Даже если оказывается, что у военнообязанного, который хочет получить отсрочку, есть брат или сестра, которые выехали за границу, но могут осуществлять уход, то в таком случае ТЦК может отказать в оформлении отсрочки. Но уже есть соответствующее решение суда, в котором говорится, что такие отказы являются неправомерными, потому что, если брат или сестра выехали за пределы Украины до начала войны, то заставить их вернуться мы не можем.

Как доказать факт содержания отца с инвалидностью?

В статье 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" предусмотрено две возможности получения отсрочки:

Достаточно факта наличия инвалидности у родителя 1 или 2 группы (пункт 13). Здесь доказывать содержание не нужно.

Иногда ТЦК просят предоставить отсрочку по 9 пункту 23 статьи. В таком случае речь идет о содержании. Но 9 пункт подойдет больше тем, кто хочет выехать за границу.

Для того, чтобы доказать факт содержания необходимо, чтобы военнообязанный, к примеру, сын при наличии у отца 1 или 2 группы инвалидности должен предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии, что его отец нуждается в постороннем уходе на непрофессиональной основе. С этими документами военнообязанный подает заявление в Департамент социальной защиты населения.

Представители этого ведомства приходят по адресу проживания или пребывания инвалида и путем опроса соседей, общения с владельцем жилья или человеком с инвалидностью убеждаются, что больше нет лиц, которые могли бы ухаживать за лицом, имеющим инвалидность, и составляют акт осуществления ухода. Потом с этим документом военнообязанный имеет право писать заявление на получение социальной помощи от государства. Акт осуществления ухода будет документом для подтверждения осуществления ухода на непрофессиональной основе и содержания отца.

Кто не подлежит мобилизации, если отец с инвалидностью?

Мобилизации не подлежат мужчины мобилизационного возраста, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью.

Какая группа инвалидности родственников освобождает от мобилизации?

Военнообязанное лицо может получить отсрочку от мобилизации, если кто-то из его близких родственников имеет 1 или 2 группу инвалидности и нуждается в уходе, и уход больше некому осуществлять, кроме него.

На сколько времени дается отсрочка по уходу? Как продлить отсрочку от мобилизации по уходу за отцом?

Отсрочка от мобилизации по уходу за человеком с инвалидностью на общих основаниях предоставляется на время действия военного положения - то есть речь идет о 90 днях. После того, как этот срок пройдет, военнообязанное лицо может продлить отсрочку еще на 90 дней.

Для этого ему нужно будет подать в ТЦК тот же пакет документов, который он предоставлял, когда впервые оформлял отсрочку.

справка Екатерина Анищенко адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины, заместитель председателя Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву. Специализируется на военном и гражданском праве, имеет значительный опыт взаимодействия с органами ТЦК и СП, службами по делам детей. Автор и лектор курсов для адвокатов по военному и семейному праву, эксперт в медиапространстве по законам национального телевидения.

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