В рамках проекта "Плюсуй українську", который группа 1 + 1 media реализует совместно с WAW: альтернативное медиа и при поддержке МКИП, состоялась премьера нового тематического видеоролика, цель которого - популяризация украинского языка и напоминание об инструментах и решениях, которые являются действенными на этом пути.

Так, в видео команды общественно важной инициативы поощряют включить "языковой режим" через общение на украинском языке в общественных местах и перенастройку всех гаджетов. А для защиты детей от "русификации" призывают взрослых выбирать для малышей украиноязычные книги, игры и мультфильмы. К тому же в юмористической форме подчеркивают, что не стоит бояться ошибок.

"Ищите информацию в интернете, пишите сообщения друзьям и коллегам на украинском. Не стесняйтесь использовать функцию проверки орфографии - это не школьная олимпиада, дисквалификации из чата подъезда не будет... Перейти на украинский — легко. Стоит только начать", - говорится в ролике.

Полную версию обучающего видео можно посмотреть на YouTube-каналах: 1+1 media, 1+1, ТСН, а также в социальных сетях Instagram и Facebook – 1+1 media, WAW, МКИП. Также площадками проекта являются сайты ТСН.uа, УНИАН, Главред и 1+1, телеканалы 1+1 Марафон, 1+1 Україна, ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС. Помимо этого, видеоролики транслируются в сети кинотеатров "Планета кино" перед сеансами.

К тому же в рамках инициативы "Плюсуй українську" стартовал тематический Telegram-канал, где будут публиковаться ключевые новости проекта, учебные материалы, видеоролики и многое другое контента. Канал доступен по этой ссылке: https://t.me/ideaspeople.

Больше действенных советов, связанных с переходом на украинский язык — а также мотивирующих примеров-в интервью героев инициативы: TikTok-блогера Андрея Шимановского, певицы LELY45, актера театра и кино Тараса Цимбалюка, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, актрисы театра, кино и дубляжа Наталки Денисенко.

Справка. 7 февраля группа 1+1 media анонсировала запуск проекта "Плюсуй українську", направленный на популяризацию украинского языка и культуры, искоренение российского контента из медиаполя и формирование привычки общаться как дома, так и в других сферах жизни на украинском. Проект будет реализовываться в течение 2023 года вместе с WAW: альтернативное медиа и при поддержке МКИП.