Какие документы нужно предоставить студенту ВПЛ для перевода на бюджет - рассказывает УНИАН.

С 2023 года студенты-переселенцы и дети погибших военных имеют могут быть переведены на бюджетную форму обучения. Перевод студентов на бюджет уже утвердил Кабмин. Для совершения процедуры студентам понадобится определенный пакет документов.

В Минреинтеграции рассказали, какие категории студентов могут быть переведены на бюджет, и какие документы нужно предоставить. Стоит учитывать, что в зависимости от вуза набор документов может отличаться.

Кто из студентов имеет право перевестись на бюджет

Студенты из громад, которые находились под оккупацией или в которых велись активные боевые действия на момент 15 октября. Список таких громад можно посмотреть здесь.

Студенты-переселенцы, которые выехали из перечисленных территорий.

Дети погибших защитников Украины.

Участники боевых действий и их дети.

Лица, которые получили инвалидность в результате войны, и их дети.

Право на перевод на бюджет имеют студенты, которые были зачислены на контракт до 2021 года включительно и впервые получают свою степень образования.

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Какие документы нужны для перевода на бюджет

Выписка из реестра территориальной громады о месте жительства на 24 февраля 2022 года или о снятии с него.

Если такой документ отсутствует или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года, нужно подготовить документ об образовании из учебного заведения на территории соответствующих территориальных громад.

Куда подавать документы

Для подачи документов обратитесь к руководителю своего учебного заведения или к куратору группы. Вуз осуществит верификацию поданных документов и занесет информацию о студенте в электронную базу. Студенты будут переведены на бюджет в 2023 году.

На какие бюджетные места будут зачислены такие студенты

Переселенцев переведут на бюджетную форму за счет неиспользованных или вакантных (освобожденных) мест государственного заказа в 2022 году. Если свободных мест не будет, то в учебном заведении могут увеличить объем госзаказа.

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