Часть украинских студентов переведут на бюджетную форму обучения.

Кабинет Министров Украины принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов вузов из числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Студентов, которые являются ВПЛ или находятся на ВОТ, переведут в вузах на бюджетную форму обучения – решение правительства. Сегодня правительством принято соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

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Документ был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Это постановление позволит перевести на обучение за государственные средства студентов, которые проживают на временно оккупированной территории, в регионах, где идут боевые действия или во временно захваченных или окруженных населенных пунктах.

Также разрешается перевести на бюджетную форму обучения внутренне перемещенных лиц, выехавших с таких территорий.

В Минреинтеграции отметили, что возможность учиться за средства государственного бюджета также получили дети погибших военных, участники боевых действий, лица, которые получили инвалидность в результате войны, и их дети.

Правительство также определит механизм перевода на обучение за государственные средства студентов вышеуказанных категорий, которые получают профессиональное предвысшее или высшее образование и зачислены в учреждения профессионального предвысшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности на контрактных условиях в прошлые годы.

Обучение студентов во время войны

В результате военных действий многие студенты-контрактники потеряли возможность оплачивать свое обучение. Учитывая это, Кабмин одобрил механизм для продолжения обучения контрактников, потерявших платежеспособность.

Кроме того, был разработан механизм поступления в учебные заведения студентов, которые потеряли свои документы. Так, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа, зачисление могло состояться на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы.

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