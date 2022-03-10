Львовская область стала одним из самых популярных направлений, куда бежали от войны украинцы из разных городов нашей страны. Только Львов принял около 200 тысяч вынужденных переселенцев, однако и в области немало людей нашли временной убещиже.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в одном из центров помощи переселенным семьям в Дрогобыче, оборудованном в здании местной школы. Здесь в основном люди из Харькова, Киева и Ирпеня.
Ранее УНИАН рассказывал о том, как волонтеры в Дрогобыче собирают помощь для армии – пока одни заготавливают тушенку и пельмени, другие шьют бронежилеты.
О том, как Львов справляется с наплывом вынужденных переселенцев со всей Украины, читайте в нашем отдельном материале.
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