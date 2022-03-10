В Дрогобыче переселенцы живут прямо в здании школы / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Львовская область стала одним из самых популярных направлений, куда бежали от войны украинцы из разных городов нашей страны. Только Львов принял около 200 тысяч вынужденных переселенцев, однако и в области немало людей нашли временной убещиже. 

Фотокорреспондент УНИАН побывал в одном из центров помощи переселенным семьям в Дрогобыче, оборудованном в здании местной школы. Здесь в основном люди из Харькова, Киева и Ирпеня.

Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото Как переселенцы из разных городов Украины живут в Дрогобыче 10 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Ранее УНИАН рассказывал о том, как волонтеры в Дрогобыче собирают помощь для армии – пока одни заготавливают тушенку и пельмени, другие шьют бронежилеты.

О том, как Львов справляется с наплывом вынужденных переселенцев со всей Украины, читайте в нашем отдельном материале.

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