Не знакомые с реалиями войны гражданские, особенно иностранцы, могут действовать весьма неосторожно.

С началом полномасштабной войны количество высокопоставленных иностранных делегаций, приезжающих в Украину, только увеличилось. За их безопасность отвечает Управление государственной охраны, более известное по украинской аббревиатуре УДО (Управління державної охорони).

Екатерина, оперативник УДО, отвечающая за безопасность таких делегаций, в интервью LIGA.net рассказала, что охранять высокопоставленных гостей в условиях войны очень непросто. Она вспоминает один характерный эпизод, имевший место в самом начале войны.

Тогда высокопоставленных иностранных гостей сразу начали возить в только что освобожденную Бучу. Причем маршрут успели обезопасить лишь в общих чертах. Идя по улице города, один из лидеров Европейского Союза рефлекторно отфутболил из-под ног какую-то жестянку. Это банальное движение в только что освобожденной от россиян Буче заставило оцепенеть всю службу охраны, сопровождавшую высокую делегацию. Ведь эта жестянка запросто могла оказаться заминированной.

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"Первый визит охраняемых лиц в город мы готовили тщательно, но быстро. Исходили из того, что опасность – везде. Еще было видно, где останавливали вражеские атаки, где жгли колонны. Еще не вся техника и тела были убраны. В населенных пунктах могли оставаться отдельные оккупанты или вражеские ДРГ. Могли оставаться взрывные устройства, конечно, наши специалисты сделали маршрут делегаций максимально безопасным. Но за несколько дней зачистить весь город полностью невозможно", – рассказала Екатерина.

Конечно, перед поездкой в Бучу иностранных гостей проинструктировали, что отклоняться от маршрута и трогать что-либо, валяющееся по пути, категорически нельзя.

Однако это лишь один эпизод, который, к счастью, обошелся без последствий. По словам Екатерины, ее коллеги из других стран часто удивляются, как украинцам удается столь ограниченными силами и средствами в условиях военного положения успешно выполнять свои функции.

"Рабочая атмосфера в прифронтовых городах более напряженная. Когда готовим визиты делегаций в прифронтовые регионы, это уже другой уровень подготовки, другое снаряжение, другое оружие. Киев — это все же более безопасное место, здесь все же меньше рисков того, что может прилететь, чем у линии фронта", – рассказывает женщина.

По ее словам, под обстрелы с охраняемыми лицами ей не доводилось попадать. Екатерина допускает, что это может быть результатом дипломатических договоренностей приезжающих иностранных гостей с российской стороной.

"Хотя мы, конечно, всегда учитываем угрозу обстрелов при планировании графиков и маршрутов делегаций, планируем укрытие. И на каждой локации мы знаем, что делать в случае той или иной угрозы", – уточнила сотрудница УДО.

Екатерина отметила, что для сотрудников охраны всегда важно сохранять "покер-фейс" - спокойный невозмутимый вид, независимо от обстоятельств. Потому что охраняемые лица всегда оценивают ситуацию по реакции охраны.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во время российской атаки по Киеву утром 1 января повреждения получили в том числе административные здания Верховной Рады Украины. В результате удара "шахедом" взрывная волна повредила помещения, где размещены комитеты и подразделения Аппарата.

Также мы рассказывали историю, которая вдохновила президента Владимира Зеленского. Глава государства рассказал о бойце Сил специальных операций, который проходит реабилитацию в американской больнице. После визита Зеленского у бойца наконец-то начался прогресс в реабилитации.

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