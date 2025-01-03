Тяжелораненый боец ССО, который потерял конечности, долго не мог ходить на протезах, но после встречи с президентом Зеленским начал ходить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об истории, которая дает надежду и веру. Об этом глава государства сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у президента попросили рассказать историю, которая его вдохновляет.

Глава государства рассказал о бойце Сил специальных операций, который проходит реабилитацию в центре по протезированию Superhumans.

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"Я считаю, что не от меня зависел этот результат. Я уверен - от врачей. Но момент приятный. Парень, я с ним фотографировался, он не ходил. Он работает над этим. Он был в больнице в Соединенных Штатах Америки. И здесь ему помогали... Мне пришло сообщение перед интервью. И в чем кайф - в том, что он говорит: приезжал президент и я начал ходить", - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что от этого бойца пришло сообщение. По словам президента, этот боец написал ему: "Наша внутренняя шутка. Увидел президента и пошел. Полгода просидел в Штатах, там не смогли поставить на ноги".

Президент отметил, что говорит о вере людей в себя.

"Люди героические, разные. Люди в разных профессиях. И я хочу всем пожелать: верьте в Украину и верьте в себя! Потому что это такая очень сильная у нас есть человеческая энергия. Верьте в своих собратьев. Верьте в своих родных, близких", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что от единства, человеческой энергии и искры между людьми случаются положительные моменты, когда человек снова начинает ходить.

"И я думаю, что это нас отличает от того нашествия, которое к нам пришло. Вот эта человечность. И мы в людях находим много ответов. Не всегда успех приходит сегодня, но он точно придет, если ты так относишься к людям, если их жизнь ты обожаешь. Я хотел бы пожелать этой энергии всем людям, которые вас окружают. Здоровья и близким, чтобы они вдохновляли. Украинцы вдохновляют мир. А так нужно, чтобы кто-то вдохновлял украинцев. И поэтому, украинцы могут сами по себе вдохновить друг друга", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в центр Superhumans

По информации Офиса президента, 17 декабря 2024 года во Львове Зеленский посетил госпиталь для ветеранов войны и центр протезирования и реабилитации Superhumans. Президент ознакомился с работой медицинского центра, пообщался с медиками и воинами, которые восстанавливаются после ранений.

Также Владимир Зеленский отметил орденами "За мужество" III степени шестерых защитников.

Другие заявления президента

Кроме того, глава государства рассказал, что страны Европы предлагают вернуть в Украину беженцев, которые не работают и не платят налоги. По его словам, на тех украинцев, которые не работают, европейским странам приходится тратить деньги, поэтому они так и говорят.

В свою очередь Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом после его инаугурации. Он отметил, что хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, которые будет предлагать Трамп, совпадали с видением Украины.

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