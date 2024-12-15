Адвокат рассказала о том, каким образом украинцы могут обжаловать заключение ВВК.

Украинцы могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии в центральной ВВК, подав соответствующую жалобу с медицинскими заключениями, результатами обследований и копией постановления предыдущей ВВК, заявляет председатель Общественной организации "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека.

Кроме того, если вас не удовлетворил ответ ЦВЛК, решение можно обжаловать через суд.

"Обжалуем решение ВВК в порядке административного судопроизводства. Сделать это исключительно по медицинским показаниям невозможно. Это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры прохождения ВВК и на этом основании отменить решение и направить на повторный медосмотр", - объяснила она в материале "Новинарні".

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Однако, по словам Рябеки, рассмотрение дела в суде может занять несколько месяцев, в течение которых мужчину могут успеть отправить на фронт. Ускорить процесс назначения заседания можно ускорить, если направить ходатайство в суд, но эксперт отмечает, что это не всегда помогает.

Другие новости о ВВК

Ранее УНИАН сообщал, что часто военнообязанные пытаются провалить психологический тест во время прохождения ВВК. В частности, это касается ответов на суицидальные вопросы, о мотивации к военной службе и так далее.

Кроме того, в Минобороны рассказали о деталях касаемо реформы ВВК. В частности, больше не придется идти в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

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