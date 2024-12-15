"Бронь" может получить и единоличный ФЛП, отметил эксперт.

Бронирование работников в Украине предусмотрено в том случае, если предприятия или ФЛП, в которых они работают, признаны критически важными для государства.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал УНИАН нюансы насчет бронирования, с которыми могут столкнуться физические-лица предприниматели, а также уточнил, что делать мобилизованным бизнесменам. В частности, эксперт рассказал, какая должна быть зарплата для бронирования, и подчеркнул, что именно ее уровень является одним из критериев, по которому решается, критически важно предприятие для государства или нет.

Собеседник сказал, что согласно новым правилам бронирования, которые Кабмин установил своим постановлением от 22 ноября, есть требования по уровню зарплаты - она должна составлять не менее 20 тысяч гривень.

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Как ФЛП может получить бронь от мобилизации

"В первую очередь, чтобы получить бронирование, физическое лицо-предприниматель должен иметь статус критически важного предприятия. ФЛП могут работать в таких критических сферах - энергетика, транспорт, медицина и оборонная промышленность (изготовление определенных частей для военных, ремонт машин для военных)", - отметил эксперт.

По его словам, решение о том, критическое предприятие или нет, может принять профильное министерство. ФЛП нужно будет обратиться в министерство, которое имеет отношение к его сфере деятельности, и предоставить справку.

Франчук добавил, что в документе должно быть расписано, чем предприятие занимается, какие оборонные контракты имеет, с кем сотрудничает. Кроме того, должны быть документы, подтверждающие сведения о деятельности ФЛП, которая способствует работе критических сфер экономики.

Эксперт заявил, что добиться "брони" может и единоличный ФЛП, который, например, ремонтирует автомобили для воинских частей:

"Воинская часть может подтвердить, что он ей помогает, и предпринимателю нужно будет предоставить собранные документы для бронирования в Минобороны. Кроме того, должно быть соблюдено требование насчет того, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь бронь, - то есть зарплата должна превышать 20 тыс. гривень".

Собеседник поделился, что если физическое-лицо предприниматель имеет сотрудников, то, при условии получения статуса критически важного предприятия, сможет забронировать 50% сотрудников.

Франчук также сказал, как ФЛП забронировать работника правильно:

Подать список сотрудников, отобранных для бронирования, в Минобороны.

Предоставить списки на "бронь" через портал "Дія".

"Министерство обороны должно передать согласованный список на утверждение в Генштаб ВСУ. В случае принятия решения о бронировании, ФЛП получит справку. Действовать такая "бронь" может в течение шести месяцев с возможностью дальнейшего продления", - отметил эксперт.

Отменяется ли бронирование, если работник уволился

Юрист подчеркнул, что поскольку в Украине созданы различные электронные базы данных, которые подтягиваются в приложениях "Дія" и "Резерв+", то бронирование автоматически перестает работать в день увольнения работника.

"Предприятие должно сообщить в Минобороны или в ТЦК и СП, что их работник, который был забронирован, уволился. После этого одно место для бронирования становится вакантным, и "бронь" может получить другой сотрудник, который имеет на нее право", - объяснил эксперт.

Может ли военнослужащий быть ФЛП

Франчук сказал, что лицо, которое было предпринимателем до мобилизации, не может продолжать деятельность ФЛП от собственного имени. "Мобилизованному нужно передать права на ведение своего бизнеса другому лицу по доверенности. Таким образом бизнес продолжит работать, хотя человек и будет служить", - рассказал эксперт.

В центре внимания новости Украины - что сообщалось

В нашей стране продолжается мобилизация, которая началась после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. Некоторые мужчины, которые подпадают под мобилизацию, могут получить бронирование. С 1 декабря будет возобновлено предоставление "брони" через "Дію".

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