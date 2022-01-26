Кабинет министров увеличил количество студентов, которые смогут получать стипендии.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.
Теперь процент студентов, которым будут выплачивать стипендии, увеличивается до 40-45% (вместо 30-40%) от фактического количества студентов дневной формы обучения.
"Количество студентов-стипендиатов не уменьшится. Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%. В то же время, как и было анонсировано, размер стипендии будет увеличен", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада увеличила размер своих стипендий для студентов.
А стипендии для студентов из оккупированного Крыма могут повысить до 6,5 тысячи гривень.