Теперь процент студентов, которым будут выплачиваться стипендии, составит 40-45% вместо 30-40%.

Кабинет министров увеличил количество студентов, которые смогут получать стипендии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Теперь процент студентов, которым будут выплачивать стипендии, увеличивается до 40-45% (вместо 30-40%) от фактического количества студентов дневной формы обучения.

"Количество студентов-стипендиатов не уменьшится. Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%. В то же время, как и было анонсировано, размер стипендии будет увеличен", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада увеличила размер своих стипендий для студентов.

А стипендии для студентов из оккупированного Крыма могут повысить до 6,5 тысячи гривень.

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