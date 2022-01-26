В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% / фото REUTERS

Кабинет министров увеличил количество студентов, которые смогут получать стипендии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Теперь процент студентов, которым будут выплачивать стипендии, увеличивается до 40-45% (вместо 30-40%) от фактического количества студентов дневной формы обучения.

"Количество студентов-стипендиатов не уменьшится. Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%. В то же время, как и было анонсировано, размер стипендии будет увеличен", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада увеличила размер своих стипендий для студентов.

А стипендии для студентов из оккупированного Крыма могут повысить до 6,5 тысячи гривень.

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