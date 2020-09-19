Особенно ощутимо эта тенденция проявляется в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Адвокаты начали сталкиваться с открытыми проявлениями дискриминации со стороны судей во время введенных карантинных ограничений. Особенно ощутимо эта тенденция проявляется в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Об этом сообщается в НААУ.

Сегодня, 18 сентября 2020 в онлайн режиме состоялась международная дискуссия на тему: "Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине". Мероприятие было организовано Национальной ассоциацией адвокатов Украины. В нем также приняли участие представители Международной комиссии юристов.

Во время дискуссии, в частности, рассматривался вопрос личной безопасности адвокатов и их роли в процессе защиты прав человека в Украине.

"Мы в очередной раз столкнулись с непониманием роли адвокатуры в системе правосудия со стороны так называемых органов антикоррупционной инфраструктуры. При этом к антикоррупционной инфраструктуре год назад добавилась еще одна организация - это Высший антикоррупционный суд. Он уже стал площадкой дискриминации защиты. Мы видим, что в судебных заседаниях судьи путем давления на обвиняемых фактически заставляют их отказаться от своих защитников, иначе им грозит изменение меры пресечения", - отметила Председатель НААУ Лидия Изовитова.

Она отметила, что в последнее время в судебной практике усиливается обвинительный уклон, который является вызовом для реализации прав защиты и гарантий адвокатской деятельности.

"Мы столкнулись с тем, что к адвокатам стали относиться как к помехе для вынесения обвинительных приговоров, и это особенно остро проявилось во время карантина, введенного с марта этого года. Как ни прискорбно, именно к такой формулировке удалась председатель Верховного суда, подавая публичный пример судьям низших инстанций: "пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, Верховный суд не сможет обеспечивать вынесения обвинительных приговоров" - напомнила Изовитова.

По мнению Председателя НААУ, такие заявления полностью перечеркивают фундаментальный принцип верховенства права, доверие к суду, состязательность процесса и равенство сторон.

Говоря об уровне нарушений прав адвокатов в Украине, Лидия Изовитова сообщила, что официально зафиксировано тысячи таких фактов. В частности, только в 2019 году региональные советы адвокатов сообщили о 3523 случаях нарушения прав адвокатов. В Совет адвокатов Украины как высшего органа адвокатского самоуправления обратились 106 адвокатов по факту нарушения их профессиональных прав. В прошлом году 2 адвокатов были убиты, а еще на трех были совершены покушения на убийство. Кроме этого лишь во втором квартале текущего года в Украине произошло 42 санкционированные обыски и задержаний адвокатов.

По данным региональных советов, одним из наиболее частых нарушений прав адвокатов является отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос. В Киевской области о таком отказе сообщили 92 адвоката, в Киеве - 82. Всего по стране во II квартале в РАР поступило 313 обращений адвокатов о непредоставлении информации на адвокатский запрос, который является гарантированным законом инструментом работы защиты.

Председатель НААУ также сообщила, что в этом году Совет адвокатов Украины приняла 9 решений, касающихся нарушений прав адвокатов со стороны правоохранительных органов и судов. Большинство из них предусматривают обращение к профильным международных организаций, поскольку касаются абсолютно неприемлемых фактов нарушений прав адвокатов со стороны органов государственной власти.

"Это уголовные дела против адвокатов Владимира Богатыря, расследование против экс-вице-президента ПАСЕ, адвоката Георгия Логвинского и других адвокатов, давление со стороны судей Высшего антикоррупционного суд на представителей защиты в резонансных делах", - рассказала Изовитова.

В НААУ сообщили, что сегодняшняя дискуссия "Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине" является уже третьим совместным мероприятием, организованным совместно с Международной комиссией юристов.

В ассоциации также напомнили, что в мае 2020 МКЮ опубликовала отчет "Между молотом и наковальней: нападения на адвокатов в Украине", в который включены результаты миссии в Украине с 4 по 8 марта 2019 для оценки ситуации безопасности и независимости деятельности адвокатов. По заключению международных экспертов адвокаты в Украине, несмотря на попытки власти реформировать судебную и правоохранительную системы, остаются под прицелом из неприемлемых причинам. Адвокатов продолжают отождествлять с их клиентами, они сталкиваются с препятствиями в деятельности не только со стороны насильственных экстремистских праворадикальных групп, но также как следствие злоупотребления по отношению к ним юридическими процедурами.

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Автор: УНИАН