Мать ребенка отказывалась возвращать телефон.

Известный украинский Instagram и TikTok-блогер Александр Волошин угодил в скандал. Он подарил девочке айфон, а после потребовал его обратно.

Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

На ролике видно, что блогер предлагает женщине деньги за то, что она вернет ему телефон. Он говорит, что это реквизит.

В конце видео он буквально выдирает коробку у девочки из рук.

"Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас страница блогера недоступна.

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Автор: Людмила Жерновская