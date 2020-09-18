Полиция задержала подозреваемого в избиении Балуха / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Полиция задержала подозреваемого в нападении на политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
По его словам, подробности дела в ближайшее время опубликуют в заявлении полиции и прокуратуры.
"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.
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Избиение Балуха: что известно
- Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей.
- У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову. 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое.
- Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.
- Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
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