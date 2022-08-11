Родители детей должны будут подписать специальную дополнительную форму об ответственности за все последствия, которые могут наступить после отказа от обязательной эвакуации.

Государство не будет изымать детей из семей после отказа от обязательной эвакуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как сообщила Верещук, во время обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы эвакуированы 3908 человек, из них 777 – дети.

Всего, по состоянию на сегодня, с временно оккупированных территорий с начала августа выехало 12054 человека, из них – 3517 детей.

"Все люди, которые отказались от эвакуации, должны подписать обязательную форму отказа. Для людей, которые имеют детей, будет дополнительная форма отказа, в которой они подпишут согласие на ответственность за любые последствия. Но речь о принудительном изъятии детей из семей не идет. Никакого изъятия ребенка не будет", - подчеркнула она.

Она напомнила, что обязательная эвакуация предполагает расселение людей.

"Все расходы берет на себя государство. Предоставляется также материальная, гуманитарная и остальные виды помощи. Например, мы решили обеспечивать семьи с детьми ноутбуками для комфортного начала учебного процесса для детей", - рассказала она.

Расходы на отопление и другие коммунальные услуги государство будет компенсировать непосредственно коммунальным предприятиям тех населенных пунктов, которые предоставили жилье для внутренне перемещенных лиц.

Также она отметила, что решение об обязательной эвакуации из других регионов будут принимать руководители областных военных администраций после проведения соответствующих комиссий.

Как сообщал УНИАН, 29 июля государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа - 65% территории.

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