Жители оккупированных территорий могут попытаться выехать самостоятельно.

Оккупационные войска РФ не дадут осуществить безопасную эвакуацию из Луганщины. Однако можно выехать самостоятельно через Харьковскую область, Запорожье или в страны Балтии через Россию

Об этом заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме.

"Есть три варианта выезда. Один - через Харьковскую область через дамбу пешком: это довольно опасно, потому что там дамба обстреливается. Второй вариант - через Запорожье, но там долго надо стоять в очередях. И третий вариант - самый длинный, но, возможно, он какой-то более менее спокойный - это через РФ, через страны Балтии или на Грузию, а дальше уже выезжать в Украину. Но это долгий путь, где-то около 2,5–3 суток, и недешевый", - отметил он.

По словам Гайдая, стоимость выезда с оккупированных территорий по меньшей мере достигает почти $600.

"По нашей информации, люди, которые проезжали, платили, например, от Северодонецка до Луганска около 9-10 тысяч гривен ($245-270), чтобы доехать. А дальше разными странами, чтобы выехать и из оккупации, и из Российской Федерации, – около 300 евро", - пишет Гайдай.

Как ранее сообщал УНИАН, на оккупированной Луганщине россияне начали мобилизовывать даже шахтеров .

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