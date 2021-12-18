Журналист УНИАН сходила на разведку на некоторые рынки Киева и узнала, сколько же нужно готовить денег украинцам на новогодние красавицы в этом году.

Киевские рынки по состоянию на сегодня уже подготовились к рождественско-новогодним праздникам. Выбор елок и сосен на разные кошельки.

Журналист УНИАН сходила на разведку на некоторые рынки Киева и узнала, сколько же нужно готовить денег украинцам на новогодние красавицы в этом году.

Если говорить о елках, то их немного - где-то не более 20% от общего количества, а остальное - сосны.

Цена на елки, как и на сосны, от 350 грн высотой где-то около одного метра до 1500 гривень высокой до двух метров. Если сосну достаточно приличную можно купить за 500-600 грн, то елки за такую цену довольно жиденькие, малопривлекательные.

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Есть варианты елочек сделанных из веточек на деревянной круглой подставке. Они от 150 гривень высотой до 30 см, а чуть больше - от 300 до 600 гривень.

Человек, который купил именно такого типа елку за 500 грн высотой до метра, в комментарии журналисту УНИАН объяснил, что она достаточно компактная и добавляет праздничного настроения, но при этом есть понимание, что это не срубленное живое дерево.

Вообще людей на елочных рынках немного. Они одиноко бродят возле товара, прицениваются. В основном - молодые люди, которые хотят именно живую елку, потому что дома маленькие дети и им хочется сделать праздник.

Одна молодая мать рассказала журналисту УНИАН, что выбирает елку, чтобы уже завтра дочь смогла под ней найти подарок от Николая.

Мужчина и женщина среднего возраста выбирали именно сосну, потому что говорят, что "это практичнее - не осыпается до Старого Нового года", то есть до 14 января.

Торговаться с продавцами можно, но мало перспективно, потому что больше чем на 50 гривень, и то лишь отдельные, снизить цену не соглашались. Ну это и понятно, потому что сезон продаж только начинается, а он очень короткий.

Легальная елка должна иметь маркировку - бумажную самоклейку или пластиковую бирку. На рынке они есть далеко не у всех елок и сосен. Маркированные стоят на переднем плане, а без бирок - прячут позади. Поэтому продавцы не очень радушно рассказывают, откуда привезены деревья и есть ли документы / разрешения.

Искусственная или живая: какую елку ставить на Новый год

Уже немало украинцев отказались от живой елки и приобрели искусственную.

На сегодня в магазинах цены на искусственные елки разные и колеблются от 40 гривень длиной 30 см до 290 тысяч гривень со светодиодным декором до 6 м. Но цена может меняться, в зависимости от добавленного декора.

Также на украинском рынке предлагают вариант елки в горшке - живая и одновременно не срубленная. В специализированных магазинах такой саженец высотой чуть более 50 см стоит от 500 гривень. Но такая елка нуждается в особом уходе, о котором лучше сразу уточнить у продавцов.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали об опасности некачественных елочных украшений. В ведомстве призывают украинцев выбирать игрушки по принципу безопасности, а не только эстетического наслаждения.

Как писал УНИАН, жители и гости Киева уже с 15 декабря могут купить новогоднюю елку. В общем в столице будет работать почти 200 елочных локаций.

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Автор: Надя Пришляк