Комитет ВРУ по вопросам прав человека рекомендует парламенту обеспечить рассмотрение законопроектов по созданию благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Впервые за 7 лет власти наконец обратили внимание на крайне неудовлетворительное состояние защиты прав лиц с инвалидностью. Это важная победа совместного проекта "Голос людей с инвалидностью" Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" и народных депутатов Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер Женского Движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

Она напомнила, что на прошлой неделе Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека провел слушания на тему: "Проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав лиц с инвалидностью".

"И вот сегодня, 20 октября 2021 года, во время заседания члены Комитета единогласно поддержали рекомендации, наработанные участниками комитетских слушаний, в том числе народными депутатами Украины и представительницами Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ. Надеюсь, что уже в ближайшие дни парламент и правительство начнут действовать: подготовят изменения к проекту Государственного бюджета Украины на 2022 год относительно увеличения расходов на реабилитацию детей с инвалидностью, примут наконец закон о жестовом языке, обеспечат условия инклюзивного образования и трудоустройства, сделают все для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам социальной защиты людей с инвалидностью", — пишет Ирина Суслова.

Комитет ВРУ по вопросам прав человека рекомендует парламенту обеспечить рассмотрение законопроектов по созданию благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, защиты имущественных прав недееспособных лиц, предоставления лицам с инвалидностью бесплатного правового сопровождения по делам о защите своих прав, внедрения европейских правовых норм противодействия дискриминации лиц с инвалидностью. Кроме того, Комитет рекомендует парламенту определить приоритетным к рассмотрению проект Закона Украины "Об украинском жестовом языке". Наконец Верховной Раде рекомендовано учесть предложения народных депутатов Украины от депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" и увеличить в Государственном бюджете Украины на 2022 год финансирование расходов на реабилитацию детей с инвалидностью со 130 до 700 млн грн.

"Спасибо всем членам Комитета Верховной Рады Украины по правам человека и лично председателю комитета Дмитрию Лубинцу, народным депутатам от группы "Партия "За будущее", Женскому движению "ЗА МАЙБУТНЄ" и всем, кто ежедневно работает над реализацией проекта "Голос людей с инвалидностью". Нам удалось вынести вопрос по обеспечению конституционных прав лиц с инвалидностью на государственный уровень! Надеюсь, что все ветви государственной власти услышат наш голос и наконец обеспечат почти 3 миллионам людей с инвалидностью достойные условия жизни, самореализации и социальной защиты", — подытожила лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

Автор: Иван Бойко