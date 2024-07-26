София Особа говорит, что хочет задать убийце своей матери несколько вопросов.

25 июля 2024 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Дочь профессора София Особа в интервью программе "Говорить великий Львів" рассказала, как об этом узнала и что почувствовала в тот момент.

"Я шла по Площади Рынок, я это прочитала. И у меня был мороз по коже. Я почувствовала злость, я почувствовала, что я хочу его увидеть. Вживую. Я хочу ему посмотреть в глаза, я его хочу спросить: "Для чего ты это сделал? Кто тебя заказал это сделать? Скажи мне". Чтобы он мне сказал. Я хочу увидеть убийцу своей мамы. Хочу увидеть убийцу маминых внуков – Эвы и Дмитрия. Они подрастут, я уверена, что они будут меня спрашивать: "Мама, а ты его видела? Ты с ним говорила?", – сказала женщина.

Она отметила, что впервые, когда о узнала о задержании подозреваемого, был мороз и ярость. Но не страх.

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"Не было страха никакого. Конечно, что все органы работают, делают все возможное. Если это он, если он это сделал, он должен сидеть пожизненно", – добавила дочь Ирины Фарион.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата, преподавательницу "Львовской политехники", языковеда Ирину Фарион. Женщину спасти не удалось – она умерла в больнице ночью.

Уже 25 июля Министерство внутренних дел отчиталось о задержании подозреваемого. Отмечалось, что это 18-летний житель Днепра.

Впоследствии в СМИ обнародовали фото подозреваемого. В сообщении также говорилось, что днепрянин приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же образом. К совершению преступления он готовился с мая.

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