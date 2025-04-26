'Интерпайп' Пинчука получил признание Forbes за поддержку ветеранов

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука стала победителем Рейтинга лучших работодателей 2025 года по версии Forbes Ukraine в номинации "Поддержка защитников и защитниц".

За время полномасштабного вторжения "Интерпайп" создал в своей структуре полноценную патронатную службу, которая занимается работниками на фронте с момента мобилизации до полной реинтеграции в гражданскую жизнь после демобилизации.

"Реинтеграция ветеранов начинается в момент мобилизации. Ветераны доверяют только конкретным делам, конкретным поступкам. Действенная адресная поддержка во время службы закладывает фундамент большого доверия", - отметили в "Интерпайпе", комментируя получение награды.

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В компании внедрили комплексный подход: одновременная медицинская, юридическая, психологическая помощь, физическая реабилитация, подбор рабочих мест, индивидуальные наставники и открытая обратная связь. Такой подход действительно работает, отметила куратор корпоративной патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.

Отдельное внимание "Интерпайп" уделяет подготовке гражданских работников к возвращению коллег с фронта. "Лучший контакт с ветеранами мы наблюдаем в Никополе - городе, который живет под постоянными обстрелами. Там люди действительно понимают цену войны", - поделились в компании.

Большим вызовом остается трудоустройство ветеранов с инвалидностью на промышленных предприятиях. Однако и здесь "Интерпайп" пытается найти баланс между возможностями бизнеса и потребностями человека: адаптирует рабочие места, графики, обучает и поддерживает наставниками.

Из 9 с половиной тысяч работников "Интерпайп" в рядах ВСУ или других силовых структур служат 1070 человек. 170 ветеранов вернулись к работе.