Задержка рейса составила примерно 8 часов.

Из международного аэропорта «Одесса» самолет на Стамбул (Турция) вылетел с большим опозданием из-за беременной иностранки, отказавшейся покидать Украину.

Читайте такжеВо Львове в пачках с рисом нашли рекордную партию героина (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера вечером в Одессу из Стамбула прибыла с ребенком беременная гражданка Пакистана.

Отмечается, что прибывшую иностранку не пропустили через госграницу, так как она не смогла подтвердить цель визита в Украину.

«Согласно законодательству, в таких случаях авиаперевозчик должен взять на борт нарушителя и обратным рейсом доставить его в пункт, из которого тот прибыл», - пояснили в отряде.

Обратный рейс планировался во вторник, 5 января, около 10:00. Однако, по данным пресс-службы, иностранка, отказавшись покидать Украину, начала имитировать плохое самочувствие. Командир экипажа не хотел начинать полет, заявив, что опасается ухудшения состояния женщины.

На место дважды приезжала скорая помощь, медики которой установили, что состояние гражданки соответствует норме.

«В результате самолет вылетел в начале седьмого вечера», - сообщили в отряде.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, из-за большой задержки (примерно 8 часов) самолет на Стамбул компании «Turkish Airlines» вылетел «полупустым», так как многие пассажиры от поездки отказались.

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Автор: Лариса Козовая