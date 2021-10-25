Втрое больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке, а поставщики не выполняют свои обязательства.

В больницах в Чернигове возникла критическая ситуация с обеспечением больных COVID-19 кислородом из-за перебоев с поставками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время брифинга в городском совете генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

По его словам, в больницах Чернигова, которые оказывают помощь больным COVID-19, сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом. Его хватит лишь на несколько часов.

Кухар уточнил, что компания-поставщик обещает предоставить кислород только завтра, при этом неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет.

"Непонятно, что является причиной проблем с поставками, но, насколько мне известно, два украинских завода, которые производят кислород, остановились на профилактический плановый ремонт. Почему два завода остановились на профилактический ремонт именно в разгар эпидемии, когда это можно было сделать летом, - я не понимаю. Но на сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию, при которой контракты на поставку кислорода у нас есть, но компания-поставщик не может их выполнить в том объеме, в котором нам необходимо и который предусмотрен соответствующими договорами", - подчеркнул он.

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"К каждому пациенту мы осуществляем индивидуальный подход и подбираем оптимальный режим предоставления кислородной поддержки. Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. Эта волна COVID-19, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно зависимой. Мы имеем в три раза больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах", - пояснил Кухар.

В комментарии УНИАН он уточнил, что по состоянию на 17:50 поставка кислорода не состоялась.

"Поставщики рассматривают эту ситуацию как форс-мажор, мы с юридической службой изучаем этот вопрос и определяемся относительно дальнейших наших действий", - подчеркнул Кухар.

Коронавирус в Чернигове: статистика

На сегодняшний день в черниговских больницах находятся 317 пациентов с COVID-19. Из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Синельник