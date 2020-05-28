Христиане восточного обряда отмечают первый большой праздник после смягчения ограничений (видео)

Христиане восточного обряда отмечают праздник Вознесения.

Христиане восточного обряда отмечают праздник Вознесения. Первый большой праздник после смягчения ограничений на проведение церковных служб - литургии по обычному графику и при участии верующих.

Однако карантинных условий все же нужно соблюдать, все должны быть в масках, расстояние между людьми - полтора метра. Как все происходит на самом деле, говорится в сюжете ТСН.

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В Патриаршем храме греко-католической церкви людей не много. Большинство стоят в масках, на расстоянии друг от друга. На входе стоит дезинфектор.

Священнослужители, которые ныне правят службу, не все в масках. Но расстояние между ними в несколько метров.

Как сообщал ранее УНИАН, Вознесение Господнее православные украинцы отмечают в четверг, 28 мая. В этот день Иисус Христос победил смерть и начал новую жизнь во славе Бога. В Евангелии утверждается, что Иисус «поднялся и исчез в облаке» неподалеку от Вифании, на горе Елеонской. После этого сын Божий начал являться своим ученикам.

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