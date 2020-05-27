Вознесение Господне: что нельзя делать в праздник

Согласно церковному учению, в день Вознесения Господня Иисус Христос взошел на небо, поскольку Его земное служение закончилось.

Вознесение Господне православные украинцы отмечают в четверг, 28 мая. В этот день Иисус Христос победил смерть и начал новую жизнь во славе Бога.

В Евангелии утверждается, что Иисус «поднялся и исчез в облаке» неподалеку от Вифании, на горе Елеонской. После этого сын Божий начал являться своим ученикам.

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Праздник Вознесения Господня христиане отмечают, чтобы почтить Иисуса уже как того, кто преодолел смерть и «подготовил» место в раю для всех безгрешных. Вознесение Господне – праздник, который убеждает Церковь в понимании Богом положения людей, поэтому христиане могут смело приходить к Нему со своими молитвами.

Чего нельзя делать на Вознесение

Духовенство дает советы, как праздновать Вознесение Господне. Лучше всего посвятить это время тихой молитве и упоминанию о жертве Христа ради людей.

В этот день украинцы традиционно посещали церковь, ставили свечи за умерших родственников и просили прощения за нанесенную обиду соседям и родным.

Вечером семьи садились за скромный ужин без избытка жирной и калорийной пищи, чтобы таким образом отдать дань Спасителю. Одну тарелку оставляли пустой. По поверьям, в ночь на пятницу духи родственников спускались на землю грешников и наслаждались их едой. Впрочем, в этот день также важно остерегаться злых теней.

Когда-то наши предки ради этого даже придумывали различные ловушки из соли и чеснока. Позже церковь это запретила делать, поскольку признала его языческие корни.

Вознесение Господне 2020: приметы

Если в день Вознесения Христова будут петь птички, следующая неделя будет теплой, без беспокойного ветра.

В этот день не надо заниматься тяжелым трудом. По народным поверьям, нарушителей этого запрета будут ждать вскоре бедствия: стихии и неурожай.

Хорошая погода на Вознесение – дождливое лето, плохая погода – к жаре.

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