Военный Роман Ермоленко во время артобстрела россиян потерял почти всю правую половину лица - там была вмятина без костной основы, которую хирургам удалось восстановить.

Львовские хирурги провели сверхсложную операцию 44-летнему бойцу ВСУ Роману Ермоленко из Днепропетровской области, который во время артобстрела россиян потерял почти всю правую часть лица.

Подробности истории ранения и восстановления мужчины сообщили в центре, "Незламні". Защитник Украины служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады. В октябре 2022 года Роман вместе с побратимами попал под обстрел оккупантов в Луганской области (в районе Стельмаховки). Тогда выжить удалось лишь 3 защитникам из группы в 12 человек.

Роман оказался среди этих "счастливцев", однако имел критические ранения. Сначала мужчина попал в Харьков, а затем находился в одной из киевских реанимаций. После двухмесячных стараний врачей, которые в конце концов спасли его жизнь, Роману пришлось ампутировать нижнюю конечность.

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Также ему провели многочисленные операции, чтобы спасти лицо - там образовалась вмятина без костной основы.

Всего боец выдержал 68 оперативных вмешательств и около 60 переливаний крови.

"Самое страшное, это когда ты осознаешь свое состояние и свою беспомощность. Я не хотел, не представлял свою жизнь такой", - вспоминает о своем состоянии Роман.

Во львовский Центр мужчина попал на реконструкцию лица и протезирование ноги. Хирурги уже провели сверхсложную операцию по установке индивидуального титанового протеза верхней и нижней челюсти, височно-нижнего челюстного сустава и дна орбиты.

По словам челюстно-лицевого хирурга Олег Ковтуняка, риски операции были высокими: если бы протез "не прижился", его бы пришлось снять, а лицо Романа на всю жизнь осталось бы деформированным.

Однако, по итогу, все удалось. Сейчас Роман проходит реабилитацию и может свободно разговаривать и есть. Также он пережил протезирование конечности, поэтому также учится заново ходить.

У мужчины есть двое детей: девочка 19-ти лет и 11-летний сын, поэтому ему есть для кого восстанавливаться, говорится в сообщении.

В Черновцах врачи сделали пациенту новую челюсть из ребра

Напомним, что в прошлом месяце хирурги-стоматологи Черновицкой областной больницы провели мужчине операцию на челюсти, использовав для восстановления кости его собственное ребро.

Собственно, из него хирурги смоделировали имплант, который установили на месте отсутствующего участка нижней челюсти. Отмечалось, что мужчина получил повреждения на лице в результате травмы и не мог нормально есть и разговаривать.

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