Часть конструкций уже демонтировали активисты.

В Харькове депутат горсовета от пророссийской ОПЗЖ Андрей Лесик завесил улицы и проспекты бордами с лозунгом "Фашизм не пройдет".

Об этом он сообщил у себя в Facebook, опубликовав соответствующие видео.

Спустя сутки стало известно, что часть бордов убрали местные активисты. В частности, на Московском проспекте, пишет "Харьков сейчас".

Ранее Лесик похвастался, что восстановил памятник дружбы народов Украины и России, однако вскоре он был снова разрушен. До этого депутат получил в голову в сессионном зале мэрии после того, как назвал Евромайдан "госпереворотом".

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Автор: Юрий Годован