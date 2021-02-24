Конфликт спровоцировал депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик.

В среду, 24 февраля, в Харькове на очередной сессии горсовета произошла потасовка между депутатами.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Конфликт спровоцировал депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик. В ходе выступления, которое он проводил на русском языке, депутат назвал события Революции Достоинства «вооруженным государственным переворотом».

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После этого к трибуне вышли несколько десятков депутатов и силой оттеснили Лесика от микрофона. Один из депутатов заехал Лесику локтем в ухо, после чего тот отступил. Конфликт продолжился возле президиума горсовета - депутаты кричали и толкались.

Секретарь горсовета Игорь Терехов призвал всех к порядку и предложил Лесику вернуться в зал. Тот отказался, заявив, что намерен закончить выступление.

В итоге Терехов лишил Лесика слова. Депутаты встретили это решение аплодисментами.

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Автор: Денис Прядко