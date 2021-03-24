Местные активисты возмутились действиями депутата от ОПЗЖ.

В Харьковской области разгорелся скандал из-за памятника, который установила пророссийская партия ОПЗЖ.

С чего все началось

Сегодня глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик на своей странице в Facebook сообщил о восстановлении памятного знака "дружбы украинского и русского народов".

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"Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - заявил представитель пророссийской партии, опубликовав фото монумента.

Реакция общественности

Организация "Світанок" напомнила, что уничтожила данный памятник, расположенный в километре от Харькова, четыре года назад.

"Сам монумент будет уничтожен, но нас беспокоит сама возможность подобной активности, поэтому мы будем обращаться в СБУ с требованием открыть уголовное дело по действиям депутата Харьковского городского совета", - заявили представители "Світанку" на странице организации в Facebook.

Вскоре активисты организации "Фрайкор" сообщили об уничтожении "камня дружбы".

Также было опубликовано видео уничтожения памятника.

В областном представительстве Украинского института нацпамяти заявили, что действия ОПЗЖ противоречат здравому смыслу.

"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором по отношению к Украине. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину для украинского общества, которое сегодня переживает, едва ли не каждый день получает ужасные вести с фронта. У нас гибнут люди. В то же время политики позволяют себе ставить такие памятники, которые противоречат здравому смыслу", - сказала "Суспільному" Мария Тахтаулова.

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Автор: Иван Бойко