На благосостояние больше влияет инфляция, а не доллар, убежден советник главы ОПУ.

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов предложил украинцам договариваться о привязке зарплаты к инфляции вместо покупки валюты.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу "Дом".

По мнению Милованова, для улучшения материального положения украинцам надо не покупать доллары, а просить своих работодателей в "деликатном разговоре" о повышении зарплат с индексацией по проценту инфляции.

"Я бы сказал: смотрите, во всем мире зарплаты привязаны к инфляции, если я получаю гривневую зарплату, инфляция составляет 10%, то чтобы я мог покупать так же как и раньше, можно мне зарплату привязать, например, к инфляции, или индексировать?",- подчеркнул Милованов.

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В то же время он отметил, что "рецепт" можно применить только если работаешь на частную компанию.

"Если это частная компания, говорите со своим работодателем, и убедите его, что важно индексировать зарплату", - сказал советник главы ОПУ.

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