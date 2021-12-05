Невеста Наталья предстала в сияющим платье

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов женился. Праздник состоялся 4 декабря.

Об этом сообщил сам Милованов в своем Facebook.

Согласно обнародованным фото, Милованов выбрал для торжества классический черный костюм. При этом невеста Наталья предстала в сияющим платье в пол белого цвета. Пара позировала на фоне новогодних елок.

По отметкам гостей, празднование проходило в Mayachok Event Hall на берегу Днепра.

Для 46-летнего Милованова это второй брак. Его первая супруга гражданка США. Пара прожила вместе четыре года – с 2004 по 2008 год.

Перед торжеством о своей свадьбе Милованов объявил в эфире телеканала "Наш".

"Я всех приглашаю, все службы, которые будут проверять, расследователей и т.д., приглашаю посмотреть, кто приедет, что сделает... Приезжайте, сделайте расследование о моей свадьбе, я вам все чеки покажу. Где заработал – спросите", – заявил экс-министр.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пятницу отпраздновал свое 45-летие в столичном ресторане Kritikos. Компанию ему составили ряд известных политиков.

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Автор: Анастасия Горбачева