24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Более 178 тысяч украинцев собрали более 165 млн гривен на помощь украинской армии в фонд "Вернись живым" через отечественное приложение "Дия".
Об этом сообщается на странице "Дии" в Telegram.
"Собрано более 165 млн гривен на армию в приложении "Дия". К сбору средств в "Дие" подключились более 178 тысяч украинцев. Гордимся и продолжаем поддерживать ВСУ финансово",- говорится в сообщении.
Отмечается, что все средства поступают в фонд "Вернись живым".
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Чтобы задонатить армии, нужно: зайти в приложение, нажать "Помочь армии", ввести сумму взноса и оплатить картой.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.