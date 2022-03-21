К сбору средств подключились более 178 тысяч украинцев.

Более 178 тысяч украинцев собрали более 165 млн гривен на помощь украинской армии в фонд "Вернись живым" через отечественное приложение "Дия".

Об этом сообщается на странице "Дии" в Telegram.

"Собрано более 165 млн гривен на армию в приложении "Дия". К сбору средств в "Дие" подключились более 178 тысяч украинцев. Гордимся и продолжаем поддерживать ВСУ финансово",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все средства поступают в фонд "Вернись живым".

Чтобы задонатить армии, нужно: зайти в приложение, нажать "Помочь армии", ввести сумму взноса и оплатить картой.

Война против Украины: