По его словам, украинской армии нужен личный состав не только для обороны, но и для наступления.

Украинская армия нуждается в доукомплектовании и дополнении. Именно поэтому необходимо продолжать мобилизацию. Повестки стоит ожидать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет.

Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковник Юрий Максимов.

"Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, что мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", - сказал Максимов.

По его убеждению, в 2023 году мобилизационные мероприятия будут продолжаться, ведь это необходимость. Украинской армии нужен личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши территории.

На уточняющий вопрос, кого сейчас мобилизовывают и кому следует ожидать повестку в первую очередь, военком ответил: "Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным".

Полковник пояснил, что сейчас Украина находится на высшей степени мобилизации. Вероятно, состоится народный подъем, как в начале войны – люди массово шли в тероборону, создавали отряды.

Мобилизация в Украине

РФ без объявления войны рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация. Российские власти рассчитывали за несколько дней разобраться с Украиной, но получили достойный отпор ВСУ.

По словам начальника управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

В Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

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