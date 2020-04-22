Глава Миграционной службы анонсировал введение электронной прописки

Разрабатывается сервис, который в электронном виде будет показывать данные из реестра о месте регистрации владельцев ID-карточек.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк анонсировал введение электронной прописки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соколюк сообщил во время онлайн-презентации приложения «Дія», отвечая на вопрос журналистов относительно неудобства ID-карты, с которой на отдельном листе все равно нужно распечатывать документ о месте регистрации.

"На прошлой неделе и сегодня утром мы имели конференцию с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать самое место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении «Дія», и на портале... Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде", - сказал он.