В Украине запустили экспериментальный проект с электронным загранпаспортом

Проект будут реализовывать в течение 2020-2021 годов.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и заграничного паспортов на портале государственных услуг «Дія».

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении "Дія", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование цифровых биометрических загранпаспортов и внутренних ID-карт в приложении «Дія».

На портале «Дія» можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - открыть ФЛП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФЛП, внесения изменений в него и его закрытия, все остальные услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.