В Каннах Лозница дал интервью украинскому киноведу Лукьяну Галкину. В нем прозвучали слова, которые Дробович захотел проанализировать и объяснить некоторые неправильные утверждения.

На прошлой неделе фильм гениального украинского режиссера Сергея Лозницы " Бабий Яр. Контекст" получил награду Каннского кинофестиваля для документальных фильмов.

Комментируя это событие, автор фильма выразил надежду, что картина поможет глубокому осмыслению трагедии. Поэтому это утверждение проанализировал глава Украинского института национальной памяти, кандидат философских наук Антон Дробович в своей колонке для "Украинской правды".

В Каннах Лозница дал интервью талантливому украинскому киноведу Лукьяну Галкину, в котором прозвучали слова, которые Дробович и будет приводить дальше.

Так, он указал на некоторые приведенные режиссером и распространенные в публичном пространстве ложные исторические утверждения. Первое - "Украина как страна впервые появилась в 1991 году в результате распада Советского Союза". Глава УИНП подчеркнул, что это не соответствует действительности.

"Очевидно, режиссер не знаком с историей Украины, в частности, с Украинской революцией 1917-1921 годов. Украинская Народная Республика появилась именно тогда, она имела войско, была субъектом международных отношений, заключала международные соглашения, установила дипломатические отношения и открыла посольства в нескольких десятках стран мира прежде чем была завоевана большевиками", - пояснил кандидат философских наук.

Еще одно утверждение - "Население, жители Киева – не евреи, – в принципе тоже никак не выразили своего отношения [к событиям в Бабьем Яре]. Ну, может, были случаи, когда помогали и скрывали [евреев], но это были единичные случаи" - тоже не соответствует действительности. Дробович рассказал, что известно даже не о десятках, а о почти 150 случаях, когда киевляне рисковали жизнью ради спасения своих соседей евреев.

"Только официально Праведников народов мира из Киева признанных Мемориальным комплексом истории Холокоста Яд Вашем и Государством Израиль более 144 человек (база данных по состоянию на 2021 год). Для сравнения, это больше, чем было в целой Латвии (138), Австрии (112) или Молдове (79)", - пояснил глава Института нацпамяти.

Читайте такжеГлава УИНП Антон Дробович: Нельзя "назначить" героя сверху. Героизация исторических фигур государством наносит ущерб их авторитету"Кроме того, в этом контексте просто недопустимо забывать, что киевлянин Анатолий Кузнецов написал именно во время войны черновик своего знаменитого романа-документа "Бабий Яр", в котором очень четко выразил свое отношение и описал, как киевляне воспринимали зверства нацистов. Не говоря о том, как киевляне после войны боролись за почтения памяти жертв Бабьего Яра, порой выступая против официальной советской власти и терпя преследования от спецслужб", - подчеркнул он.

Также Дробович разрушил неправильное утверждение - "60% поляков, 30% евреев было во Львове [в 1941 году]". Так, рассказывая о львовском погроме 1941 года, продолжил глава УИНП, режиссер акцентирует, что население Львова на тот момент было преимущественно польским. В качестве источника он пользуется Википедией. Но такие цифры завышены и некорректны.

"Даже в статье "Население Львова" в Википедии, к которой так любезно приглашал исследователь-документалист, приведен национальный состав Львова в 1900-2001 гг., где в строке о 1941 год указано, что поляков было 50,3%, евреев – 25,4%, а украинцев – 22%", - пояснил Дробович.

Далее он приводит следующую некорректную ни фактически, ни юридически фразу - "Украине как стране принадлежат также части, которые попали туда благодаря пакту Молотова-Риббентропа". Речь идет о полученных Украиной после войны территориях.

"Единственным, кому Украина обязана тем, что после Второй мировой войны она получила западную границу, которая почти совпадала с ее этническими территориями – это миллионам украинских подпольщикам, партизанам, солдатам и офицерам, которые разгромили нацистов и выгнали со своей территории. А еще около 8 млн украинцев, которые тогда погибли в борьбе с нацизмом или в результате оккупации", - заявил глава Украинского института национальной памяти.

Если же Лозница, продолжил Дробович, пожелает говорить не де-факто, а де-юре, то и здесь он ошибется: пакт Молотова-Риббентропа потерял юридическую силу в момент нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года, ведь были нарушены его условия. А вот послевоенные официально признанные миром границы были установлены по результатам Тегеранской и Ялтинской конференций.

"Окончательно вопрос украинско-польской границы в реалиях СССР был урегулирован рядом двусторонних договоров между Москвой и Варшавой в 1945-1946 годах", - отметил кандидат философских наук.

Кроме того, он проанализировал нарратив отчуждения: "Бабий Яр – это не украинская, а еврейская трагедия". "Когда вы говорите украинская трагедия [о Бабьем Яре], я с Вами не согласен коренным образом. А вот если Вы скажете еврейская трагедия, или трагедия еврейского народа [тогда да]", - заявлял Лозница в интервью киноведу Лукьяну Галкину.

"Это очень опасные и темные слова. Эта фраза является несправедливой и болезненной, потому что сказана не советским адептом, не российским агентом влияния и даже не экзальтированным еврейским мистиком, а умным киевлянином", - возмутился Дробович словами Лозницы.

Глава Института нацпамяти отметил, что с исторической точки зрения – это неправда, потому что на момент этой страшной трагедии в 1941 году не было государства Израиль и никакого иного общества или общности, которая бы знала и чувствовала убитых в Бабьем Яру людей так же сильно, как киевляне. И наоборот – никто не был им ближе киевлян.

"Никто в целом мире тогда не ощутил эту потерю, этот ужас и эту боль так сильно и живо, как почувствовали ее киевляне в 1941-1943 годах", - отметил Дробович.

Бабий Яр, продолжил он, – это невероятного уровня боли и глубины человеческая трагедия для украинцев. Потому что там были убиты те, кто был частью нас.

"Давайте же честно заметим, что ни одной еврейской общине мира в те годы, ни в Америке, ни в Палестине, ни в Великобритании те несчастные убитые украинские евреи не были ближе, роднее и знакомее, чем нам. И это не абстрактные вещи или конъюнктурные пеаны, а очень конкретная и простая правда о нас тамошних", - добавил кандидат философских наук.

"Так в каком жестоком сердце может родиться мысль, что это не наша трагедия? Чья же она может быть больше нашей? Это также вопрос нашей ответственности. Это наши люди. Это наши невинные украинские евреи. Мы не просто имеем право их оплакивать. Мы должны это делать и никто не в праве отказать нам в этом", - подчеркнул он.

Дробович выразил возмущение, ведь такие фразы еще мог бы ошибочно сказать очередной "советский человек". "Но отказываюсь верить, что тонкий и чуткий киевский режиссер Сергей Лозница мог всерьез такое иметь на уме и на сердце", - написал глава УИНП.

"Нельзя взять и целиком отдать память о своей общности. Нельзя так опустошить сердце. Бабий Яр - это украинская трагедия. И еврейская. И польская. И российская. И каждого народа, который сможет и захочет почувствовать эту общность и эту потерю", - подытожил Дробович и добавил в то же время, что тема, которую поднимает Сергей Лозница, чрезвычайно важна.

Автор: Ольга Робейко