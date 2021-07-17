Лента "Бабий Яр. Контекст" основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 тыс. 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз".

Об этом сообщает BABYN YAR Holocaust Memorial Center.

"Золотой глаз" - награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций Каннского международного кинофестиваля. Некоторые фильмы могут получить специальное упоминание.

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля в программе "Специальный пока". Уже осенью этот фильм сможет увидеть и украинский зритель в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

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Фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стриммингових платформ и дистрибьюторов.

"Бабий Яр. Контекст" - документальный фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы, сделанный нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента лишена каких-либо комментариев. Она основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 тыс. 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Это седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" - неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Как сообщал УНИАН 15 июля приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики получила лента Эли Граппа "Ольга" об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан.

Фильм создан в сопроизводстве Швейцарии, Франции и Украины.

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Автор: Виктория Токарева