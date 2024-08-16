Глава Гослекслужбы Исаенко опроверг обвинения заведующей лаборатории Останиной о давлении и рейдерстве

По словам Исаенко, лаборатория под руководством Останиной выдавала положительные заключения, когда лекарственные средства были ненадлежащего качества.

Председатель Гослекслужбы Роман Исаенко прокомментировал громкие заявления заведующей Государственной научно-исследовательской лаборатории по контролю качества лекарственных средств ГУ "Института общественного здоровья имени А.М. Марзеева НАМН Украины" Натальи Останиной о давлении на лабораторию и якобы рейдерском захвате. Об этом сообщает Парламент.UA.

По его словам, все заявления Останиной являются манипулятивными и не соответствуют действительности. Исаенко пояснил, что лаборатория действует независимо от Гослекслужбы и не относится к ее сфере управления. Зато Гослекслужба пользуется ее услугами для проверки лекарственных средств.

"Все, что говорит госпожа Наталья, является манипуляция общественным мнением и неправдивой", - подчеркнул Исаенко.

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Он также опроверг заявления Останиной о жалобах индийских производителей, отметив, что было направлено письмо-запрос к индийским партнерам, которые довольны работой службы.

Останина также громко заявила о попытке рейдерского захвата ГП "Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств", но Исаенко опроверг и эти обвинения. Поскольку увольнение руководителя этого предприятия было связано с наличием у него второго гражданства страны-агрессора.

Относительно заявлений руководительницы лаборатории об угрозах в ее адрес, Исаенко выразил удивление тем, что она не обратилась в правоохранительные органы раньше, и предположил, что эти заявления могли быть озвучены только после выявления фальсификаций при контроле качества лекарственных средств. Гослекслужба уже уведомила об этом соответствующие органы.

Кроме этого, Гослекслужба получила жалобу от гражданки на качество определенного лекарственного средства, которое получило положительное заключение лаборатории, заведующей которой является Останина. После этого была проведена дополнительная проверка, а новое заключение по их качеству от государственной Лаборатории Гослекслужбы в Киевской области было отрицательным.

Оказалось, что качество препарата не соответствовало требованиям. Аналогичные проблемы были зафиксированы и с другими сериями лекарств, которые сначала получили положительные сертификаты, но при дополнительной проверке в других лабораториях оказались некачественными. Однако это не единственный случай серьезных нарушений в работе лаборатории, где руководит Останина. В ходе расследования было разоблачено несколько случаев фальсификации результатов проверок качества лекарств.

Одним из самых серьезных случаев стала ситуация, когда Гослекслужба получила сообщение о летальном случае, связанном с применением определенного лекарственного средства. Лаборатория, которая должна была провести срочную проверку, затянула процесс на несколько месяцев и провела часть тестирований на заводе производителя, что является нарушением законодательства.

В Гослекслужбе отметили, что эти случаи являются лишь частью выявленных проблем, которые требуют тщательного расследования со стороны правоохранительных органов.

Исаенко также назвал причины кризиса с фальсификацией лекарственных средств в Украине, отметив, что проблема коррупции в этой сфере возникла еще с начала 2010-х годов. По его словам, при проведении входного контроля большее внимание уделяли не качеству лекарств, а возможности получить взятку. Эта ситуация привела к массовому поступлению на рынок некачественных препаратов, что, в конце концов, нанесло вред здоровью украинцев.

По словам Исаенко, после обновления состава Гослекслужбы были выявлены многочисленные противоправные схемы, которые использовались для получения прибыли в ущерб здоровью населения. Некоторые чиновники были недовольны, поэтому из-за этого сейчас и происходят попытки дискредитации работников, чтобы вернуть к коррупции.