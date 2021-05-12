Сообщается, что директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка.

Государственные фискальная служба в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Речь идет о неуплате налогов в размере около 20 млн грн.

Правоохранители подозревают должностное лицо КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

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Автор: Иван Бойко