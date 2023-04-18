8 марта генсек ООН побывал в Украине. Визит прошел хорошо, но в конце случился инцидент, разозливший Гутерриша.

Генсек ООН Антониу Гутерриш был очень недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев 8 марта. Такие сведения содержатся в одном из секретных документов Пентагона, которые недавно "утекли" в Сеть, пишет The Washington Post.

Судя по утекшим в сеть файлам, американские спецслужбы прослушивали Гутерриша. В одном из разговоров со своим пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком генсек признался, что был "очень взбешен" действиями украинских властей во время визита в Киев.

Недовольство Гутерриша вызвала церемония награждения украинских военнослужащих во время официальных мероприятий с его участием. Эту часть с генсеком не согласовали, а после и вовсе президентская пресс-служба опубликовала фотографии и видео этого события.

Видео дня

Гутерриша обеспокоило, что всё выглядело так, будто он поздравлял военнослужащих одной из воюющих сторон. Как следует из утекшего в сеть документа, Гутерриш в беседе с пресс-секретарем "подчеркивал, что старался не улыбаться все время".

Также он жаловался, что Киев слишком активно критикует ООН. Гутерриш отметил, что отправился в Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".

В интервью The Washington Post пресс-секретарь генсека подтвердил, что его шеф "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена ​​без консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами". В то же время он отрицает, будто бы Гутерриш жаловался на желание Киева "ликвидировать" ООН.

Визит Гутерриша в Киев

8 марта этого года генсек ООН Антониу Гутерриш действительно побывал с визитом в Киеве. Это был его третий визит с начала полномасштабного вторжения. На встрече с Зеленским он обсуждал ряд важных вопросов в контексте текущей войны – зерновой экспорт, ситуацию вокруг ЗАЭС, создание спецтрибунала для России.

По итогам встречи была проведена совместная пресс-конференция Зеленского и Гутерриша. После официальных заявлений действительно состоялась церемония награждения украинских женщин по случаю 8 марта. Среди награждаемых были как военнослужащие, так и гражданские.

Вас также могут заинтересовать новости: