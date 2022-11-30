В Киеве на 19 станциях метро обустроены точки, где горожане могут подзарядить телефоны / УНИАН, Андрей Мариенко

В Киеве на 19 станциях метро обустроены точки с USB-зарядками, где горожане могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях оперативно будет обнародовать метрополитен", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 

Где можно подзарядить телефон в метро Киева

По информации Кличко, точки с USB-зарядками оборудованы на платформах следующих станций:

Видео дня

Красная линия

  • "Академгородок"
  • "Житомирская"
  • "Нивки"
  • "Берестейская"

Синяя линия

  • "Теремки"
  • "Ипподром"
  • "Выставочный центр"
  • "Васильковская"
  • "Голосеевская"
  • "Демеевская"
  • "Тараса Шевченко",
  • "Почайна",
  • "Минская",
  • "Героев Днепра",

Зеленая линия

  • "Бориспольская"
  • "Харьковская",
  • Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Выдубичи"

Аварийные отключения света в Киеве

После массированных ракетных ударов России по энергосистеме Украины в Киеве и других регионах начались аварийные отключения света. 

По данным НЭК "Укрэнерго", дефицит электроэнергии в Украине сейчас составляет 27%.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, Ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.