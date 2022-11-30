Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.

В Киеве на 19 станциях метро обустроены точки с USB-зарядками, где горожане могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях оперативно будет обнародовать метрополитен", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко,

Где можно подзарядить телефон в метро Киева

По информации Кличко, точки с USB-зарядками оборудованы на платформах следующих станций:

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Красная линия

"Академгородок"

"Житомирская"

"Нивки"

"Берестейская"

Синяя линия

"Теремки"

"Ипподром"

"Выставочный центр"

"Васильковская"

"Голосеевская"

"Демеевская"

"Тараса Шевченко",

"Почайна",

"Минская",

"Героев Днепра",

Зеленая линия

"Бориспольская"

"Харьковская",

Позняки"

"Осокорки"

"Выдубичи"

Аварийные отключения света в Киеве

После массированных ракетных ударов России по энергосистеме Украины в Киеве и других регионах начались аварийные отключения света.

По данным НЭК "Укрэнерго", дефицит электроэнергии в Украине сейчас составляет 27%.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, Ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.