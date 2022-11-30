В Киеве на 19 станциях метро обустроены точки с USB-зарядками, где горожане могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях оперативно будет обнародовать метрополитен", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко,
Где можно подзарядить телефон в метро Киева
По информации Кличко, точки с USB-зарядками оборудованы на платформах следующих станций:
Красная линия
- "Академгородок"
- "Житомирская"
- "Нивки"
- "Берестейская"
Синяя линия
- "Теремки"
- "Ипподром"
- "Выставочный центр"
- "Васильковская"
- "Голосеевская"
- "Демеевская"
- "Тараса Шевченко",
- "Почайна",
- "Минская",
- "Героев Днепра",
Зеленая линия
- "Бориспольская"
- "Харьковская",
- Позняки"
- "Осокорки"
- "Выдубичи"
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Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, Ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.