Чиновник получил паспорт гражданина РФ в Севастополе.

ГБР инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета, у которого нашли российский паспорт. Документ он получил в 2014 году в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает ГБР.

По данным ведомства, мужчина также получил удостоверение водителя и налоговый номер, который нужен для уплаты налогов в России.

Бюро уже обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника, который имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной.

Отмечается, что вопрос его отстранения областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время.

В ГБР уточнили, что с начала войны систематически занимается выявлением людей, которые могут быть пособниками страны-агрессора.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб. Он проводил разведывательную деятельность для врага, а полученные данные использовались для корректировки обстрелов в регионе.

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