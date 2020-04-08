Во Львове бездомный жестоко убил лидера рок-группы "Лесик Band"

Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка – на него напал с ножом бездомный. Трагедия произошла вечером 7 апреля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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"На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода "Кинескоп", мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик Band" (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия", – поделился Зинкевич.

Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Нападавшего опознали, он задержан.

Смерть отца подтвердила дочь Дацюка Кристина на своей странице в Facebook.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышное прощание. Светлая тебе памяти, наш Дюдя", – написала она.