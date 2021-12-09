Он должен прибыть в Украину весной после завершения окончательных работ по монтажу, наладки и подготовки оборудования корабля к швартовым испытаниям.

Во Франции на воду спущен первый катер, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины. Сейчас завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся уже на следующей неделе и продлятся до конца января.

В ГПСУ добавили, что в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Ранее, 30 ноября, между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией "Нибулон" был подписан контракт на строительство пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет в Николаеве.

Читайте такжеВ Одесский залив впервые вышли патрульные катера из США (видео)Всего украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. Передача первого судна состоится в Одессе. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко