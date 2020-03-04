Рада ратифицировала договор с Францией о закупке 20 патрульных катеров

Документ предусматривает официальную поддержку усиления морских границ Украины.

Верховная Рада приняла правительственный закон о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины (№0025).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 360, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено ратифицировать Рамочный договор, заключенный 19 ноября 2019 года в Париже, который вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, переданного по дипломатическим каналам о завершении каждой стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего договора.

В тексте международного договора сказано, что французская сторона предоставляет заемщику официальную поддержку на основе условий соглашения ОЭСР (соглашение ОЭСР относительно официально поддерживаемых экспортных кредитов), предназначенную для финансирования проекта.

Проектом является государственный инвестиционный проект закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ, которые поставляются без вооружения покупателю, способствуя укреплению морской безопасности и обороны Украины.

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Согласно условиям соглашения OЭСР, официальная поддержка составит максимум 85% от общей суммы контракта. Покупатель должен внести не менее 15% от общей суммы контракта путем предварительной оплаты.

Сумма официальной поддержки не превышает 116 млн 29 тыс. 250 евро и финансирует для реализации проекта приобретение у Франции французских товаров, работ и услуг на сумму, которая составляет не менее 50% от общей суммы контракта, а также приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг в пределах 50% от общей суммы контракта, причем за выполнение контрактов с украинскими или иностранными поставщиками товаров, работ и услуг несет ответственность французский поставщик, и при условии, что расходы, связанные с приобретением украинских товаров, работ и услуг, не превышают 30% от общей суммы контракта, в соответствии с соглашением ОЭСР.

На сегодняшний день в Украине 100% кораблей и катеров всех рангов (за исключением одного катера 1-го ранга), 50% малых катеров превысили установленные сроки эксплуатации почти вдвое, основные виды вооружения и технических средств, обеспечивающих техническую готовность корабельно-катерного состава морально и физически устарели.

Предусматривается закупка для нужд Государственной пограничной службы Украины 20 современных, оборудованных средствами освещения надводной обстановки и передачи данных, катеров морской безопасности и охраны морских границ за счет кредитных средств, которые предоставляются по казначейскому займу Департамента институциональной деятельности Французской Республики и банковскому займу по поручению французской стороны.

Как сообщал УНИАН, Франция изготовит и поставит Украине до 2023 года 20 сверхсовременных патрульных кораблей длиной 32 метра.

Корабли предназначены для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействию диверсионно-разведывательным группам.