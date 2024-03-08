По словам депутата, экономика восстанавливается не такими темпами, как растет количество ФЛП.

Увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу".

"Мне, как провластному политику, легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост... Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, какими растет количество ФЛП", – сказал депутат.

Гетманцев рассказал, что провел на своем телеграм-канале опрос, мнения участников которого разделились: половина респондентов считает, что речь действительно идет об адаптации экономики, другая половина – что это построение схем по уклонению от налогообложения.

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"Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Потому что надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и с попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры – постановку на учет в ТЦК при найме", – отметил он.

ФЛП в Украине – последние новости

По информации платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", в 2023 году в Украине открылось более 300 тысяч новых ФЛП, что на 7% превысило показатели довоенного 2021 года.

Кабинет министров готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП. Речь идет об увеличении военного сбора, введение военного сбора для ФЛП, которые сегодня его не платят, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций – с недвижимым имуществом, ювелирными изделиями и других операций.

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