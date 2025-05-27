'Фестиваль карьеры' на ВДНХ собрал более 100 000 посетителей

В Киеве на ВДНХ завершился четырехдневный "Фестиваль карьеры" - крупнейшее карьерное событие в Украине, объединившее молодежь, студентов, родителей, ветеранов и всех, кто находится в поисках новой работы, образования, качественных изменений в профессиональной жизни и вдохновения действовать дальше.

"Фестиваль карьеры" стал масштабной площадкой, где пересеклись спрос на новые возможности с теми, кто их предлагает. Всего здесь состоялось более 200 событий - мастер-классы, лекции, профориентационные игры, практические занятия и т.д. - а также 145 экспресс-собеседований.

Гости фестиваля находили работу, записывались на обучение, курсы; проходили собеседования и профессиональный рекрутинг на службу в армию, силы специальных операций, полицию, ГСЧС или госслужбу; учились составлять резюме, развивали soft и hard skills; узнавали о стажировке, переквалификации, старте карьеры в медиа, ритейле, энергетике, агробизнесе, IT и десятках других направлений, а также - планировали возвращение к профессиональной деятельности после военной службы.

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Самыми популярными событиями фестиваля стали:

Евгений Клопотенко: #ПрофТехNOW. Евгений Клопотенко рассказал о собственном пути в кулинарии, важности профтехобразования, поделился историями успеха своих учеников.

Панельная дискуссия "Ветераны. Бизнес. Государство: экономика без барьеров". Министерство по делам ветеранов обсудило роль бизнеса в создании возможностей для людей, прошедших военную службу.

Воркшоп от monobank | Universal Bank: "Работа не для меня? Как изменить убеждения и найти дело по душе". Участники научились преодолевать собственные стереотипы относительно карьеры и получили практические советы для изменения профессионального пути.

Интерактивная презентация "Сильпо - больше, чем супермаркет!". Команда показала, как создают атмосферу уникальных супермаркетов, и рассказала о возможностях развития для молодежи и ветеранов.

Воркшоп от Cambridge.ua: "Англоязычный нетворкинг: как легко говорить с рекрутерами". Участники отрабатывали навыки презентации себя на английском, готовили elevator pitch и учились вести беседы с рекрутерами.

Презентация КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО": Карьерные возможности в энергетике. Посетителям рассказали о перспективах работы в крупнейшем теплоэнергетическом предприятии Украины.

Отраслевая панель "Профессии будущего в системе МВД: возможности для каждого". Представители Министерства внутренних дел Украины рассказали, как трансформируются профессии в их системе и какие карьерные пути открыты для молодежи.

Лекция от 1+1 media: "Карьера с нуля: наш путь к мечте". Спикеры из 1+1 media поделились советами, как начать карьеру в медиа, проходить стажировку и превращать ошибки в опыт.

Воркшоп от 1+1 media: "Эффективная коммуникация как ключ к успеху". Участники узнали о техниках коммуникации, барьеры в общении и навыки лидера.

Лекция "Кибербезопасность & ИИ: миссия возможна" от ITSTEP. Дети и родители разбирались, как защитить себя в интернете, что такое искусственный интеллект и как он помогает оставаться в безопасности.

Участие в фестивале приняли 215 организаций, среди которых - ведущие украинские компании, такие как "Сильпо", "Новая Почта", "Киевстар", monobank | Universal Bank; Вооруженные Силы Украины, разведка, территориальная оборона, полиция, ГСЧС, миграционная служба, органы государственной власти; учреждения профессионального и высшего образования, в частности Киевский авиационный институт, КПИ имени Игоря Сикорского, Киево-Могилянская академия, Киевская школа экономики; общественные организации и благотворительные фонды - ПОРУЧ, ОО "Учись для Украины", "Жизнелюб", Фонд Елены Зеленской.

К мероприятию также присоединились известные профессионалы в своих сферах, в частности Екатерина Осадчая, Евгений Клопотенко, Игорь Смелянский, Артем Бородатюк, Гарик Корогодский и другие. Соорганизатором "Фестиваля карьеры" выступила компания Work.ua.

"Можем с уверенностью сказать, что фестиваль получился удачным и оправдал ожидания как участников и партнеров, так и посетителей - и мы в команде искренне радуемся успеху этого сверхсложного комплексного проекта. С одной стороны, это свидетельствует об острой необходимости и весомой ценности подобных многофункциональных площадок для встречи работодателей и талантов и профессиональной ориентации людей. А с другой - символ того, что несмотря на все вызовы украинцы продолжают развиваться и двигаться к амбициозным целям", - отмечает основатель "Фестиваля карьеры" Евгений Мушкин.

В целом "Фестиваль карьеры" посетило более 100 000 человек. Средний возраст посетителей составляет 28 лет. Большинство гостей "Фестиваля карьеры" работают (65%) или учатся (27%). Кроме того, 60% имеют полное высшее образование.

Половина посетителей отметили, что узнали что-то новое во время мероприятия, а почти треть (28%) смогли пройти собеседование или найти для себя новые возможности - работу, обучение или курсы - прямо на фестивале.

Подавляющее большинство посетителей подчеркнули, что "Фестиваль карьеры" оправдал их ожидания и сообщили о готовности порекомендовать его друзьям и знакомым. Почти двум третям гостей понравились все активности фестиваля, также отмечали военную и авиатематику, имеющуюся информацию о вакансиях и карьерных возможностях, лекции и воркшопы.

Центральной локацией "Фестиваля карьеры" стал легендарный пассажирский лайнер Ту-134 "Украина", установленный посреди ВДНХ - как символ покорения новых высот и источник вдохновения для молодежи. В течение фестиваля экскурсию на лайнере посетили 3150 человек, а благодаря донатам гостей было собрано 258 533 грн, которые пойдут на факультет дронов Киевского авиационного института.

Одной из самых больших локаций фестиваля стало пространство Фундации Екатерины Осадчей, которое посетили более 5000 киевлян и гостей города. Здесь гости участвовали во встречах и обсуждениях и проходили профориентационные занятия. Среди компетенций, которые выбирали чаще всего: помощь другим, решение задач, искусство и творчество, технические навыки, подсчеты и вычисления, общение с людьми, планирование и организация, а также концентрация.

Кроме того, на "Фестивале карьеры" презентовали исследование "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", инициированное Фондом Елены Зеленской. Презентация реализована в сотрудничестве с KSE Institute и ЮНИСЕФ в Украине. Результаты исследования наглядно демонстрируют необходимость создания для подростков реальных возможностей - доступной профориентации, стажировок, советов карьерных советников и среды, где можно пробовать, ошибаться и искать себя без страха и давления.

Следующий "Фестиваль карьеры" на ВДНХ состоится 21-24 мая 2026 года.

Обновления и подробная информация будет доступна на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.