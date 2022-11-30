В украинском ведомстве отметили, что "агенты Московии" теперь всюду.

Facebook заблокировал сообщение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука с поздравлением ко Дню радиотехнических войск.

Сообщение появилось в 06:10, а в 10:30 уже было заблокировано, заявила пресс-служба воздушные силы ВСУ в Facebook.

"Facebook заблокировал сообщение с поздравлением командующего Воздушных Сил ВСУ до Дня радиотехнических войск. Агенты Московии теперь повсюду", - написали в ведомстве.

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Позднее приветствие обнародовали в измененном виде. Формулировка "эффективной утилизации русской нечисти в воздухе" заменили на "утилизацию врага", а "одичавшего русского мира" на "руzzкого мера".

Приветствие к замене можно увидеть в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Блокирование украинцев за оскорбление россиян

В июле министр цифровой трансформации Михаил Федоров Федоров заявил, что получает много сообщений от блогеров, медиасообщества, активистов и обычных пользователей о блокировке постов и аккаунтов в Facebook и Instagram.

В связи с этим Минцифры обратилось к корпорации Meta относительно разблокирования украинских блогеров в соцсетях.

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