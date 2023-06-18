Министерство акцентировало на важных деталях о том, как подготовиться к эвакуации с ребенком.

Эвакуация с прифронтовых территорий и зон техногенной катастрофы, которая возникла в результате подрыва Каховской ГЭС, осуществляется бесплатно.

Об этом говорится в комментарии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины. Вероятно, это реакция на избиение в Херсонской области волонтера (который бесплатно перевозил людей) якобы перевозчиками, бравшими за эту услугу деньги.

"Государство имеет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы бесплатно эвакуировать людей и обеспечить первичную социальную поддержку: временное жилье, гуманитарную помощь и денежные выплаты, которые составляют 2 тысячи грн на взрослых и 3 тысячи грн на детей и лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении

Также в Минреинтеграции призывают родителей не поддаваться чувству растерянности и паники во время эвакуации и держать ребенка только за руку. Потому что если ребенок держит родителей за рукав или за сумку, то в толпе он может очень легко потеряться. "Пробираясь к месту назначения в толпе, ведите детей перед собой. Всегда носите с собой фотографию вашего ребенка (особенно на телефоне), желательно свежую. Если ребенок потеряется, по снимку прохожие легче его вспомнят и помогут быстро найти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что надо, чтобы дети знали свои данные, и необходимо подписать их вещи, а во внутренние карманы одежды надо положить визитку с информацией и контактные данные.

В Херсоне напали на известного волонтера, который спасал людей

Как сообщал УНИАН, в Херсоне было совершено нападение на известного волонтера Карена, который помогал людям с эвакуацией. По предварительным данным, волонтера избили перевозчики, которым мешала бесплатная эвакуация.

Полицейские Херсона возбудили уголовное производство по факту хулиганских действий в районе автовокзала. Они установили, что 16 июня, около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами к междугороднему автовокзалу, где к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами вспыхнул конфликт по поводу пассажирских перевозок, который перерос в преследование на автомобилях и драку.

Через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибные раны мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава. Писать заявление по факту его избиения мужчина отказался.

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