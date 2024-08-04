'Это не человек': дочь Фарион призналась, что хотела бы сказать родителям подозреваемого

По словам Софии Лица, Зинченко ведет себя слишком самоуверенно и не чувствует вины.

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа призналась, что она сказала бы родителям подозреваемого Вячеслава Зинченко, если бы их увидела.

"Наверное, ничего бы не сказала... Должна была бы сказать, что они воспитали убийцу, но они и сами понимают, кого воспитали. Если бы я их увидела, я бы не подошла. Мне было основное - поговорить с ним, чтобы потом иметь, что сказать своим детям. Я хотела увидеть человека, который убил мою маму. Но я почувствовала, что он не имеет чувства никакой вины, он чувствует себя самоуверенно. Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить - это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролась за язык, потому что язык - это оружие", - сказала София в интервью УНИАН.

Дочь языковеда отметила, что увидела в глазах Зинченко пустоту. Кроме того, она отметила, что инцидент в суде, когда подозреваемый показал ей язык, показал его "истинное лицо".

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"Мы будем требовать высшую меру наказания, пожизненно", - отметила она.

Также София уточнила, что доверяет государству как стороне обвинения.

Убийство Фарион - последние новости

Как писал УНИАН, 19 июля было совершено нападение на языковеда Ирину Фарион. Она получила ранение головы, в результате чего скончалась в больнице в тот же день.

Уже 25 июля в полиции сообщили, что задержали подозреваемого, который может быть причастен к убийству. Им оказался 18-летний парень из Днепра, ему уже сообщили о подозрении.

Позже стало известно, что правоохранители нашли дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Во время осмотра дома было обнаружено и изъято, в частности четыре пластиковые бутылки емкостью 2 л, две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, четыре пластиковых стакана, два бумажных стакана, сосуд из фольги, пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, керамическую тарелку, 17 одноразовых вилок и 14 одноразовых ложек.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная заявила, что подозреваемому не предоставляли охрану. Она отметила, что речь идет лишь о мерах усиленной безопасности, пока он находится под стражей.

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